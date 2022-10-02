مواصفات هاتف «Moto G72» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Moto G72" بشاشة P-OLED بحجم 6.6 إنش، بجودة عرض Full HD+ أو بدقة 1080 فى 2400 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، بينما الخلفية تأتى بدقة 108 ميجابيكسل، ومستشعر للاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر لدعم لقطات macro بدقة 2 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام فى ذاكرة LPDDR4x، وسعة تخزين 128 جيجا بايت. ويحتوى على بطارية كبيرة بقدرة 5000 مللى أمبير ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.

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