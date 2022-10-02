لينوفو تطرح نظارة جديدة للواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وتعمل نظارة لينوفو بمعالج "Snapdragon XR" حيث تحتوى على بصريات فى صورة أشكال دائرية ووظائف للواقع الافتراضى. وتتميز نظارة الواقع الافتراضى الجديدة بجودتها العالية، كما يمكن استعمالها كأداة قائمة بذاتها أو يمكن توصيلها بجهاز كمبيوتر. وتوفر النظارة أداء متميز معتمدا على وحدة معالجة الرسومات، حيث هى ناتج تعاون لينوفو مع شركات السوفت وير. ومن المتوقع توفير نظارة لينوفو "ThinkReality VRX" فى أوائل العام المقبل، ولم يتم حتى الآن الكشف عن سعره وباقى التفاصيل.

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