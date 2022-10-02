ببراعة منقطعة النظير.. تمساح يبتلع طائرة بدون طيار فى فلوريدا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستعان روبرت، وكيل عقارى، بطائرة دون طيار لأجل التقاط صور لقارب جديد لعائلة صديقته، حتى يشارك به صديقته فى بالم بيتش.
ولاحظ تمساح طائرة تحوم فوق المياه، وبدأ يتجسس عليها حتى قفز مسرعا ليبتلعها.
وكشف الفيديو لحظة قفز التمساح من الماء لابتلاع الطائرة التى بدون طيار، وذلك وفقا لما جاء فى "ديلى ميل" البريطانية.
وقال روبرت: "لقد كانت طائرة بدون طيار جديدة تمامًا استخدمها فى قوائم العقارات الخاصة بى".
وأضاف: "لقد عشت في فلوريدا لما يقرب من 30 عامًا ورأيت التماسيح كثيرًا لكننى لم أر شيئًا من هذا القبيل"، كما أشار إلى إصابته بالذهول.
وتابع بأنه عند سرد القصة لعائلته تنفجر من الضحك على الفور.
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