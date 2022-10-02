علماء سويسريون يكتشفون جينا تسبب طفراته العمى وأمراض عضلة القلب

وركز العلماء السويسريون بشكل خاص على جين (SLC6A6)، الذى يعمل على تشفير بروتينا ناقلا يحمل حمضا أمينيا ضروريا لعمل شبكية العين وعضلة القلب يطلق عليه اسم "التورين"، إذ أوضح العلماء أنه عندما تكون هناك طفرات ممرضة لهذا الجين، سيعانى الفرد من نقص حمض "التورين" الأمينى، ما سيؤدى إلى فقدان البصر تدريجيا حتى يصاب بالعمى فى غضون بضع سنوات، كما يصاب بضعف فى عضلة القلب.
وافترض الفريق البحثى أن حمض"التورين" قد يجعل من الممكن تعويض هذا النقص، إذ أعطى الفريق الحمض الأمينى لفتاة صغيرة تعانى من هذا المرض، للمساعدة فى وقت تطور الضمور البصرى لديها وعلاج اعتلال عضلة القلب، وذلك بعد ملاحظة أن المرضى الذين يعانون من هذا المرض لديهم مستويات منخفضة للغاية من الحمض المذكور فى دمائهم.
وتظهر الدراسة الحالية، للمرة الأولى، أنه يمكن استخدام مكمل غذائى يتم تناوله عن طريق الفم لعلاج الشبكية والقلب بنجاح، ويقدر العلماء وجود 6000 طفل حول العالم يعانون من المرض المرتبط بجين (SLC6A6).
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