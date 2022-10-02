بعد تهديد الركاب بالضرب.. طرد أم وابنتها من طائرة

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جدة - نرمين السيد - وبعد صراخ الأم وابنتها فى الطائرة على الركاب والبدء فى تهديدهم بالضرب فى حالة عدم حصولهم على مقاعد ثم إثارة حالة من الفوضى والذعر على متن الطائرة.
وتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليكشف ركوب الأم وابنتها بالطائرة على الرغم من عدم وجود مقاعد احتياطية، وبدأوا فى الشجار مع الركاب.
وعلقت صاحبة الفيديو، وقالت: "لقد اعتقدوا أنه يجب على الجميع التحرك حتى يتمكنوا من الحصول على مقعد فى الممر.. كما طلبت منهم المضيفة بأدب ألا يطلبوا من طائرة كاملة من الأشخاص نقل المقاعد، من يأتى أولاً يحصل على مقعد أولا"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار" البريطانية.
وخلال الفيديو، تم ملاحظة أحد أفراد الطاقم وهو يتحدث إليهم، لوجود عائلات وأطفال بالرحلة لذا لا يسمح بحالة الذعر الموجود بسبب صراخهم.
وبسبب سلوك الأم وابنتها تم تأخير الرحلة لمدة ساعتين بسبب انتظار الركاب موظفى المطار لإخراج الاثنين من الطائرة.
وبمجرد إنزالهم من الطائرة تم تصفيق جميع الركاب لسعادتهم وشعورهم بالاطمئنان والهدوء بعد ساعات متواصلة من الصراخ والشجار.
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