أول هاتف يدعم الشحن 180 وات.. سعر ومواصفات Infinix Zero Ultra

جدة - نرمين السيد - هاتف Infinix Zero Ultra هو الأول فى العالم الذى يأتى مزودا بشحن خارق بقدرة 180 وات، وينافس هاتف موتورولا Edge 30 Ultra. وحسب موقع "techkalauz"، يتميز هاتف إنفينيكس الجديد، بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل. ويتميز هاتف إنفينيكس الجديد بكاميرا أمامية بدقة 60 ميجابكسل، لصور السيلفى ومكالمات الفيديو، وسعره حوالى 1000 دولار، للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت.

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