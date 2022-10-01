الصحة الألمانية تشدد إجراءات مكافحة كورونا استعدادا للشتاء

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم السبت، بدء تشديد بعض إجراءات مكافحة فيروس كورونا، استعدادا لمواجهة الارتفاع المتوقع فى حالات الإصابة اليومية خلال الفترة المقبلة.





وذكرت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى، أن المقيمين فى ألمانيا اعتبارا من اليوم سيتعين عليهم التأقلم مع مجموعة القواعد الجديدة التى تهدف إلى كبح تفشى فيروس كورونا، موضحة أن تنفيذ الإجراءات الجديدة يأتى بينما تشهد البلاد بالفعل ارتفاعا ثابتا فى حالات العدوى مع بدء انخفاض درجات الحرارة، حيث سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 96 ألفا و367 إصابة جديدة، وهو ضعف الإصابات المسجلة منذ أسبوع.

وأشارت إلى أن الركاب الأكبر من 14 عاما على متن رحلات القطارات الطويلة سيتعين عليهم ارتداء الأقنعة المزودة بمرشحات هواء مثل "N95"، بدلا من الأقنعة الطبية الجراحية الأقل حماية والتى كانت مفروضة سابقا، فيما سيتعين على ركاب الحافلات والقطارات ذات الرحلات القصيرة ارتداء الأقنعة الطبية الجراحية على الأقل، أما ركاب الطائرات فسيكون لديهم حرية الاستغناء عن الأقنعة الواقية بمختلف أنواعها، وذلك تماشيا مع إجراءات الدول والخطوط الجوية الأوروبية الأخرى.

وذكرت الشبكة أن الأقنعة المزودة بمرشحات سيكون ارتداؤها إجباريا فى المستشفيات ودور الرعاية وعيادات الأطباء، كما فرضت الحكومة الفيدرالية على الألمان إجراء اختبار لتأكيد سلبية عدوى كورونا قبل زيارة أى مستشفى أو دار رعاية فى البلاد، وسيلتزم العاملون فى المستشفيات ودور الرعاية بإجراء اختبار الكشف عن عدوى كورونا للتأكد من سلبية إصابتهم عدة مرات كل أسبوع.

ولفتت الشبكة إلى أنه فى حالة تفاقم أوضاع الجائحة فى البلاد، فإن الولايات الألمانية سيكون لديها سلطة فرض المزيد من الإجراءات، مثل ارتداء الأقنعة الواقية فى الأماكن المغلقة "المتاجر والمطاعم" أو إجبار الطلاب أكبر من 11 عاما على ارتداء الأقنعة فى المدارس.