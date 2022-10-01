مليونى شخص فى الولايات المتحدة دون كهرباء بسبب إعصار إيان

جدة - نرمين السيد - وأفاد موقع "بورأوتدج" الإلكترونى، الذى يتتبع حالات انقطاع الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد، بأن أكثر من 1.2 مليون من سكان فلوريدا ظلوا بدون كهرباء حتى صباح اليوم، موضحا أنه فى ولاية كارولينا الشمالية انقطعت الكهرباء عن 300 ألف شخص، وفى بورتوريكو عن أكثر من 200 ألف شخص، وذلك بعد أسبوعين تقريبا من إعصار فيونا الذى أطاح بشبكة الكهرباء فى الجزيرة.

يشار إلى أن "إيان" ضرب اليابسة فى جنوب غرب فلوريدا مع رياح قوية تبلغ سرعتها 150 ميلًا فى الساعة، مما تسببت فى حدوث فيضانات وعواصف شديدة، ثم خرج إلى المحيط الأطلسى قبل أن يعود إلى اليابسة فى ساوث كارولينا كإعصار من الفئة "1"، وتحولت العاصفة إلى إعصار ما بعد المدارى أثناء تحركها فى أنحاء الولاية.

كما ضرب "إيان" الشبكة الكهربائية بالكامل فى كوبا عندما ضرب الجزيرة قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة، وأعيد التيار الكهربائى فى بعض أجزاء البلاد، لكن معظمها ظل بدون كهرباء مما دفع المئات إلى النزول إلى الشوارع للاحتجاج على التأخير فى إعادة التيار الكهربائى، ومن المتوقع أن تظل التحذيرات من رياح العاصفة الاستوائية سارية فى المناطق الساحلية بالولايات المتحدة، وأن تحدث فيضانات كبيرة نتيجة للعاصفة فى أجزاء من ولايات "ساوث كارولينا ونورث كارولينا وفيرجينيا".