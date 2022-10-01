دراسة تحذر من تطبيقات أندوريد: تسرق البيانات

جدة - نرمين السيد - وبينت الدراسة أن التطبيقات المجانية تشارك البيانات الخاصة بالمستخدمين أكثر من المدفوعة بـ 7 أضعاف، وهو ما يجب الحذر منه عند تحميلها، وفق موقع venturebeat.
ووجد الباحثون عند تقييمهم لقسم أمان بيانات Google Play الجديد، الذى أطلق فى يوليو من العام الجارى، أن تطبيقات الطعام، والتسوق، والأعمال، هى الأكثر ضررا فى هذا الصدد.
وثبت أيضا أن مواقع التواصل الاجتماعى تشارك بيانات مستخدميها لكن بشكل أقل من التطبيقات الأخرى.
وأجريت الدراسة على 1000 تطبيق، نصفهم مجانى، والنصف الآخر مدفوع الأجر، جميعهم على متجر Google Play، وأكدت فى نتائجها أن البيانات المسربة عن المشركين أكثر بكثير مما يعتقدون.
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