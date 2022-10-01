يوم البن العالمى.. أطعمة غنية بالكافيين تغنيك عن القهوة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم فى الأول من شهر أكتوبر بيوم البن العالمى، ويحظى المشروب بحب واسع، لفوائده المتعددة، إلا أنه فى بعض الأحيان قد يكون له أضرار، وفى هذه الحالة يمكن الحصول على الكافيين من أطعمة مختلفة.





ويعتبر التوت من أبرز الأطعمة الغنية بالكافيين، ويقلل الشعور بالتعب وبه نسبة عالية من الألياف الغذائية، بحسب موقع WebMD الطبى. كما أن الآيس كريم يحتوى على 60 ملليجراما من الكافيين لكل كوب، بينما يوجد فى الزبادى كافيين بنسبة 30 ملليجرامًا لكل 186 جراما. يمكن أيضا تناول الشوكولاتة الداكنة، حيث يحصل الجسم على 80 ملليجراما كافيين مع تناول 100 جرام منها، كذلك يساعد الخروب على مقاومة الخمول والنعاس ويحسن صحة الجهاز الهضمى.

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