السبلايز.. صداع أولياء الأمور فى أول أيام الدراسة

جدة - نرمين السيد - السبلايز اسم برز خلال الساعات الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعى وهو اختصار لـ "المستلزمات الدراسية" التى كانت قبل ظهوره فى متناول الجميع، إلا أن الوضع بات على غير المعتاد خصوصا فى المدارس الخاصة.





قبل "السبلايز" كانت شنطة الظهر، وقليل من الأقلام والكشاكيل، تكفى الطلاب لبداية العام الدراسى، دون أعباء على الأسرة، بينما وضعت مدارس خاصة اشتراطات على أولياء الأمور صعبت الوضع، حيث طلبت مركات معينة للشنط، والأقلام، والأدوات المستخدمة، وهو ما قوبل برفض واسع عبر منصات مواقع التواصل.

وتتباين أسعار السبلاليز فى المدارس الخاصة، والحضانات، ما بين 1500 جنيه وحتى 2500، ومن ضمن محتوياتها 10 أقلام رصاص، صمغ ماركة uhu، جلاد ملون من جميع الألوان، وزمزمية، ولانش بوكس، من ماركات محددة.

التعليم تحذر

وحذرت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة من تحصيل رسوم أزيد من المتعارف عليها من أولياء الأمور، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية ستكثف حملاتها خلال الأيام المقبلة للتحقق من ذلك على أرض الواقع وإحالة المخالفين للمسائلة وفقا للقانون.

العام الدراسى الجديد 2022/ 2023

وانطلق العام الدراسى الجديد 2022/ 2023، اليوم السبت الأول من أكتوبر، فى عدد من المحافظات هى: الإسماعيلية، الفيوم، المنيا، أسيوط، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر، قنا، البحيرة، كفر الشيخ، وشمال سيناء، إلى جانب عدد محدود من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، أبرزهم المدارس التابعة للكنائس.

واعتبارا من غد الأحد الثانى من أكتوبر، تنتظم الدراسة بباقى محافظات الجمهورية، بإجمالى نحو 25 مليون طالبا وطالبة بجميع صفوف التعليم قبل الجامعى.