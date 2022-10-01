دراسة: تغير المناخ أضاف 10% من الأمطار إلى إعصار إيان

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية أن تغير المناخ أضاف ما لا يقل عن 10 % من الأمطار إلى إعصار "إيان" الهائل الذى اجتاح منطقة الكاريبى الأسبوع الماضى، وتسبب فى أضرار بالغة فى كوبا و ولاية "فلوريدا" الأمريكية.





وقارنت الدراسة - التى أعدها باحثون مختصون فى علم الغلاف الجوى بجامعة "ستونى بروك" الأمريكية البحثية ونشرتها المجلة عبر موقعها الالكترونى فى عددها الأخير - معدلات هطول الأمطار خلال ذروة العاصفة بحوالى 20 سيناريو مختلفًا من خلال أجهزة الكمبيوتر لنماذج تُحاكى خصائص إعصار "إيان" فى ولاية افتراضية بعالم لا يتسبب فيه الإنسان بتغيير المناخ.

وقال مايكل وينر، وهو عالم مناخ يعمل فى مختبر "لورنس بيركلى" الوطنى التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، ومؤلف مشارك فى الدراسة: إن العاصفة الحقيقية كانت أكثر رطوبة بنسبة 10٪ من العاصفة الافتراضية".

وأضاف وينر أنه شارك فى دراسة سابقة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية فى وقت سابق من هذا العام تبحث فى أعاصير عام 2020 ووجدت خلال فترات هطول الأمطار التى امتدت لثلاث ساعات أنها كانت أكثر رطوبة بنسبة 10٪ مقارنة بعالم خالٍ من الغازات الدفيئة التى تحبس الحرارة، مشيرًا إلى أنه طبق نفس تقنية الإسناد المقبولة علميًا على إعصار "إيان".

فى غضون ذلك، أشارت "تايم" إلى أن القواعد الفيزيائية المُتبعة تؤكد بأنه مقابل كل درجة حرارة إضافية (أى ما يعادل 1.8 درجة فهرنهايت)، يمكن أن يحتفظ الهواء فى الغلاف الجوى بكمية أكبر من الماء بنسبة 7٪.

وكان خليج المكسيك فى هذا الأسبوع أكثر دفئًا بمقدار 0.8 درجة عن المعتاد، وهو ما كان يعنى زيادة هطول الأمطار بنسبة 5٪ تقريبًا، لكن تبين أن الواقع أسوأ من ذلك؛ حيث وجدت الدراسة الأخيرة أن الإعصار أسقط أمطارًا أكثر قُدرت بضعف هذه التقديرات بحوالى 10٪.

تعليقًا على ذلك، قال جابرييل فيكى، عالم الغلاف الجوى بجامعة برينستون لكنه لم يكن جزءًا من الدراسة: إن دراسات أخرى شهدت نفس آليات ردود الفعل للعواصف القوية فى الطقس الأكثر دفئًا.

فيما أضاف الباحث فى علم الأعاصير فى معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، كيرى إيمانويل: أنه بشكل عام يجعل العالم الأكثر دفئًا العواصف ممطرة بشكل أكبر، حسبما نقلت مجلة "تايم".

