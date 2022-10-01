bike life.. فريق ينجح فى الترويج لثقافة ركوب الدراجات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال كابتن محمد الصوفى قائد الفريق، خلال حديثه فى برنامج "صباح الخير يا مصر" إن "المبادرة مبنية على أساس نشر ثقافة ركوب الدراجات فى مصر، عن طريق ايفنتات كل يوم جمعة، والتغيير هو أننا نربط ثقافة ركوب الدراجات بأى ثقافة أخرى".

وأضاف: "اليوم نركب عجل وقد نزور الأهرامات أو نزور متحف محمد على أو نلعب كرة، نمشى بطريقة معينة فى خطين متجاورين وهناك قادة فى الأمام يستكشفون الطريق لمنع الحوادث، وتقليل الإجهاد على المشاركين".

إلى ذلك، قال عمرو حسام أحد المنظمين: "نهدف إلى تعزيز ثقافة ركوب الدراجات، لأن الشوارع أصبحت مزدحمة بسبب وسائل المواصلات الطبيعية، أما الدراجات فهى أفضل فى الحركة وتوفر فى البنزين".