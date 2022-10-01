جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقني أنه بدءًا من اليوم، سيشاهد مستخدمو Twitter على Android واجهة أكثر حداثة للرسائل المباشرة التى تتوافق مع بقية التطبيق.
مع هذا الإطلاق، يجعل Twitter تجربة Android على قدم المساواة مع واجهة آى أو إس iOS الخاصة به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تطلق واجهة مستخدم مُعاد تصميمها للرسائل المباشرة على نظام أندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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