تويتر تطلق واجهة مستخدم مُعاد تصميمها للرسائل المباشرة على نظام أندرويد

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "تك كرانش" التقني أنه بدءًا من اليوم، سيشاهد مستخدمو Twitter على Android واجهة أكثر حداثة للرسائل المباشرة التى تتوافق مع بقية التطبيق.

مع هذا الإطلاق، يجعل Twitter تجربة Android على قدم المساواة مع واجهة آى أو إس iOS الخاصة به.