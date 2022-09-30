عجائب الهند.. محميات طبيعية فريدة لا مثيل لها فى العالم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفاد موقع العين الإخبارى تجذب المحميات الطبيعية فى الهند الكثير من السياح الوافدين من جميع أنحاء العالم لما تمتلكه من مناظر طبيعية خلابة ورحلات سفارى ممتعة.

ومن أبرز المحميات الطبيعية فى الهند هى:

محمية كازبرانجا الوطنية

حديقة كازيرانجا الوطنية هى إحدى العجائب الطبيعية فى الهند، تقع المحمية فى ولاية آسام جنوب نهر براهمابوترا على السهول التى تغمرها الرياح الموسمية باستمرار.

وتضم الحديقة العديد من المستنقعات والبحيرات المترابطة بالنهر والمعروفة محليا باسم "bheels"، وفى جنوب الحديقة توجد تلال ميكير التى ترتفع إلى أكثر من 1000 متر.

وتضمن كازيرانجا أعدادا كثيرة من وحيد القرن الهندى وهذا هو أفضل مكان لاكتشافه فى الهند ثانى أكبر مجموعة من وحيد القرن حيث تضم أكثر من 400 فرد فى شيتوان ونيبال.

محمية ماناس الوطنية

هى حديقة وطنية هندية تقع فى ولاية آسام بالهند على بعد 175 كيلومترا من جواهاتى عاصمة ولاية آسام.

والحديقة مليئة بالمناظر الطبيعية الخلابة التى لا يمكنك تفويتها على الإطلاق.

محمية سونداربانس الوطنية

وتعد حديقة سونداربانس "Sundarbans" الوطنية من العجائب الطبيعية الأخرى فى الهند، وهى حديقة وطنية تقع فى ولاية البنغال الغربية.

والحديقة مغطاة بغابات المانجروف الكثيفة وتشكل واحدة من أكبر محميات النمر البنغالى، كما أنها الموطن الرئيسى لعدد كبير من أنواع الطيور والزواحف مثل التمساح البحرى وكذلك اللافقاريات.

تم إعلان المحمية كموقع للتراث العالمى من قبل اليونسكو فى عام 1987 لما تمتلك من مناظر بانورامية خلابة.

محمية جبال الهيمالايا الوطنية

تعد المحمية أحدث المنتزهات الوطنية الجديدة فى الهند، تقع فى منطقة "Kullu" فى ولاية هيماشال براديش.

والحديقة لها أهمية حماية كبيرة فى شمال غرب جبال الهيمالايا، وواحدة من ضمن أجمل المحميات الطبيعية فى الهند.