رضوى الشربينى تحتفل بعيد ميلادها الـ 41.. رسالة لهؤلاء (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - ونشرت "رضوى" صورا وفيديو، معلقة بالقول: "أنا كده تميت 41 سنة، ومش عارفة أنا كده كبرت ولا إيه.. ربنا يستر بقى".

وتابعت: "لكل أهلى وأصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمة، وكل معايدة ورسالة ومكالمة تليفون، أنتم أحلى حاجة فى الدنيا".

واختتمت: "اللهم عاما من الصحة والستر".

جدير بالذكر، أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" أيام الخميس والجمعة والسبت على قناة cbc الفضائية، في تمام الساعة الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتقدم رضوى الشربينى، خلال البرنامج عديدا من الفقرات التى تحتوى على طرق اقتصادية لصنع مستحضرات التجميل، فضلا عن عديد من المتخصصين والأطباء الذين يقدمون النصائح للأمهات للعناية بصحة أبنائهن، وكيفية التعامل الصحيح مع المشكلات الزوجية والنفسية والاجتماعية.