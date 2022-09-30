صور نادرة للملكة إليزابيث الثانية فى مزاد عام بالسعودية (صور)

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ومن بين تلك المعالم البارزة قطعة فنية ضخمة ذات جودة عالية جدا يعود تاريخها إلى عام 1840، وقد تم إنشاؤها بواسطة جورج وجون كارى اللذين كانا يعتبران من أهم الحرفيين فى العالم حينها، وقدمت لجامعة أكسفورد فى نفس العام، ويبلغ قطر القطعة الفيكتورية المذهلة 36 بوصة، وتظهر المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وميناء الحجاج فى جدة.
كما سيتم عرض ألبوم نادر من الصور الفوتوغرافية التى تصور الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة فى زيارتهما الملكية إلى السعودية عام 1979، خلال جولتهما فى دول الخليج عندما سافرا أيضا إلى الكويت والبحرين.
وتشمل المجموعة المكونة من 39 صورة الملكة وهى تنزل من طائرة كونكورد فى مطار الرياض، واستقبالها الرسمى من قبل جلالة الملك خالد عاهل المملكة العربية السعودية، وحضورها لفعاليات تشمل سباق الهجن فى الصحراء.
كما سيتم عرض خريطة كبيرة ومفصلة تصور جيولوجيا شبه الجزيرة العربية ويعود تاريخها إلى عام 1963، حيث تم تجميعها فى العام نفسه كجزء من مشروع من قبل هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية وشركة النفط العربية الأمريكية تحت رعاية مشتركة من المملكة العربية السعودية عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية الأمريكية.
ومن أبرز المعروضات الأخرى: طبعة فاخرة واستثنائية من الصور التى تظهر مصر فى القرن التاسع عشر من قبل ديفيد روبرتس، وهو رسام بريطانى مشهور كان من أوائل الذين سافروا إلى الشرق الأدنى.
ويضاف إليها طبعة أولى من أرقى الأعمال حول الصقارة التى تم إنتاجها على الإطلاق، من قبل عالم الطيور الألمانى هيرمان شليغل، مع رسوم توضيحية للطيور التى تم تصويرها بالحجم الطبيعى، والطبعة الأولى من أهم أعمال القرن التاسع عشر المكرسة للفن الإسلامى والفن العربى لآثار القاهرة 1869-1877 – مع وصف شامل للفنون التطبيقية فى القاهرة.
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