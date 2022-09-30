يعمل لمدة 10 ساعات.. ميكروفون لاسلكى مطور بسرعة 2.4 جيجاهرتز (صور) 

جدة - نرمين السيد - ويتميز Blink500 ProX بتقنية إرسال استثنائية بسرعة 2.4 جيجاهرتز، وشاشة OLED أكبر للمعلومات الحيوية، ووقت تشغيل إضافى، ولكن يمكن أيضا استخدامه خارج الصندوق، مما يضمن حصول منشئى المحتوى على تجارب تسجيل أفضل وجعل قطعهم الصوتية فى المستوى التالى.

Blink500 ProX

تتيح تقنية الإرسال والقفز بالتردد المتقدمة فى Blink500 ProX بسرعة 2.4 جيجاهرتز للمستخدمين تسجيل صوت واضح على مسافات، تصل إلى 100 متر لتشغيل مستقر للغاية، حتى فى المناطق ذات النشاط العالى للترددات اللاسلكية.

تحسينات الوظائف التى تمت ترقيتها

يتميز كل جهاز إرسال Blink500 ProX بنسبة تصل إلى 84 ديسيبل، ومعدل أخذ عينات 48 كيلو هرتز، واستجابة تردد 20-20 كيلو هرتز، ويلتقط صوتا نقيا وواضحا بدون ضوضاء خلفية تقريبا، بفضل زمن الوصول المنخفض للغاية 8ms، يمكن للمستخدمين إدراك أن التواصل عبر الإنترنت أسهل وأكثر موثوقية من ذى قبل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنه التعامل مع جهازى إرسال فى وقت واحد، مع أوضاع أحادية أو ستيريو قابلة للتحديد لتحرير الصوت بسهولة فى مرحلة ما بعد الإنتاج.

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توافق واسع وعمر بطارية طويل

يمكن تشغيل نظام الميكروفون لمدة 10 ساعات ويمكن أن تدعم علبة الشحن 20-30 ساعة أخرى، وBlink500 ProX جاهز للتعامل مع يوم كامل من التسجيل، باستخدام كابلات TRS / TRRS وكابلات محول الهاتف الذكى، يمكن لـBlink500 ProX الاتصال بكاميرات DSLR والخلاطات وأجهزة الكمبيوتر الحديثة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغير ذلك الكثير.