إيان.. مشاهد مروعة من الإعصار الأقوى تاريخيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الإعصار هو الأقوى من 500 سنة، بحسب تصريحات لحاكم فلوريدا "رون دبسانتيس"، والذى أكد ان السكان يعيشون فى حالة هلع، خصوصا فى المناطق المصنفة "خطرة".
وبين أن "كيب كورال" و"فورت مايرز" من أكثر الأماكن تضررا، ومع ذلك عملت السلطات على إخلاء بعض السكان بشكل إجبارى، للحفاظ على حياتهم، وفق "سكاى نيوز عربية".
وتعرضت فورت مايرز تحديدا، لأزمة لم تشهدها منذ قرون، إذ تحاصرها المياه من كل جانب، ما جعل وضعها صعبا مع الإعصار، وباتت حياة 83 ألف شخص معرضة للخطر الداهم.
ويعمل حفر السواحل على مدار الساعة لإنقاذ المواطنين العالقين، وسط هطول شديد للأمطار، وانقطاع تام للكهرباء.
وسجلت مقاطعة "لى" حالات وفاة لم يتم حصرها حتى اليوم، بينما عانى 2 مليون شخص فيها من عدم وجود كهرباء، وأغلقت المحال التجارية فى وجه الزبائن.
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