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جدة - نرمين السيد - وتصف منظمة اليونسكو، الترجمة بأنها مهنة مميزة، تقوم على نشاط معرفى، وثقافى كبيرين، وتكتسب أهميتها الكبرى مت تقريب الثقافات بين البشر، فى مختلف أنحاء العالم.
وفى العام 1991 أطلق الاتحاد الدولى للمترجمين فكرة الاحتفاء باليوم الدولى للترجمة، سعيا منه لتعزيز التواصل بين المترجمين، ودعم أعمالهم وتقديرها، وسرعان ما استجابت الأمم المتحدة للمقترح، وأعلنت الـ 30 من سبتمبر يوما عالميا للترجمة، فى عام 2017.
وبينت الأمم المتحدة سر اختيار هذا اليوم تحديدا، مشيرة إلى أنه فى مثل هذه اليوم، يتم الاحتفال بعيد القديس جيرزم، مترجم الكتاب المقدس.
وعاش القديس "جيروم" فى إيطاليا، وعرف عنه محاولاته الكثيرة فى ترجمة الكتب بلغات عدة، واشتهر بترجمة الكتاب المقدس إلى اللاتينية.
كما ترجم الإنجيل العبرى إلى اليونانية، وظل مستمرا فى عمله إلى أن وافته المنية فى الثلاثين من سبتمبر عام 420.
ومنذ عام 2005 تنظم أغلب الجامعات بدعوة من الأمم المتحدة، مسابقة لتكريم أفضل المترجمين على مستوى العالم فى لغات: الإنجليزية، والصينية، والألمانية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم العالمى للترجمة.. لماذا حددت الأمم المتحدة 30 سبتمبر للاحتفال به؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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