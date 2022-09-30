بالأحمر والأزرق.. جلسة تصوير لـ مى سليم وميس حمدان (صور)

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جدة - نرمين السيد - وخطفت ميس، الأنظار إليها بإطلالتها المميزة بعدما ارتدت فستانا باللون الأزرق بدون أكمام، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، بينما ظهرت مى سليم بإطلالة كلاسيكية جذابة بعدما ارتدت فستانا باللون الأحمر أظهر أنوثتها وجمالها.
وظهرت مى سليم برفقة شقيقتها ميس حمدان معا، مساء أمس، خلال مشاركتهما فى إحدى السهرات الفنية بمنطقة الأهرامات، بصحبة عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام.
صور - مى سليم وميس حمدان تحصلان على الإقامة الذهبية فى الإمارات
يذكر أن آخر أعمال مى سليم، كان مشاركتها فى مسلسل "دنيا تانية" عرض فى رمضان 2022، بطولة "ليلى علوى، فراس سعيد، نورهان، أحمد عزمى، أشرف زكى، وفاء صادق، مجدى كامل، صبرى فواز، عبير صبرى"، من وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال.
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