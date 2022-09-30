أجمل إطلالات مونيكا بيلوتشى فى ميلادها الـ58 (صور)

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جدة - نرمين السيد - مونيكا بيلوتشى، تعد إحدى أهم نجمات السينما العالمية على الساحة الفنية حاليا، بعدما أثرت السينما بعدد كبير من أعمالها المميزة كان أشهرها الفيلم الإيطالى الرومانسى "Malèna"، فيلم "Brotherhood of the Wolf"، وفيلم "Remember Me, My Love"، وفيلم "The Passion of the Christ آلام المسيح"، وفيلم "The Best Years of a Life"، وفيلم "Cleopatre".
دخلت بيلوتشى، عالم الفن والشهرة من بوابة الموضة والأزياء وكانت وقتها الأشهر فى العالم، واستطاعت أن تكون أيقونة للجمال داخل سينمات هوليوود.
فازت مونيكا بيلوتشى، بلقب المرأة الأكثر جاذبية فى عام 2002 من موقع AskMen، وتم اختيارها ضمن أفضل 25 شخصية "الأكثر إغراءً فى تاريخ السينما العالمية" حسب تصنيف مجلة إمباير.
كان آخر ظهور لـ مونيكا بيلوتشى، منذ أيام خلال مشاركتها فى مهرجان فينسيا السينمائى الدولى، خلال العرض الاول لفيلم "Siccità" حيث تلعب دورا رئيسيا إلى جانب الفنان فاليريو ماستاندريا، وهو فيلم للمخرج الإيطالى باولو فيرزى.
وخطفت بيلوتشى، الأنظار بجمالها وأنوثتها على السجادة الحمراء بفستانها الأسود المميز، وزينت إطلالتها بعقد من الألماس.
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