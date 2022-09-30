جورجينا ترقص باليه فى أوبرا لندن (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، اليوم الجمعة، جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا وفيديوهات جديدة وهى ترقص "باليه".





وأظهرت الصور أيضا رحلة "جورجينا" لأوبرا لندن، التى وثقت زيارتها لها، وعلقت عليها قائلة: "حلم يتحقق". يذكر أن إحدى المنصات الشهيرة أعلنت طرحها مسلسل بعنوان "أنا جورجينا"، وهو وثائقى عن حياة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، قبل لقائها بنجم مانشستر يونايتد. ولدت جورجينا فى مدينة تسمى جاكا، تقع فى إسبانيا، ثم انتقلت لاحقا إلى لندن حتى تتمكن من دراسة اللغة الإنجليزية بعمق والحصول على تدريب فى الرقص، إلى أن تعرفت على كريستيانو، وتحولت حياتها إلى العالمية.

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