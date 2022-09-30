أول طائرة كهربائية فى العالم (صور)

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جدة - نرمين السيد - وحلقت الطائرة عديمة الانبعاثات لمدة 8 دقائق على ارتفاع 3500 قدم.
وأوضحت CNN أن الطائرة من الممكن أن تستخدم فى السفر الإقليمى، برحلات تتراوح ما بين 150 ميلا إلى 250 ميلا.
وذكرت الشركة المنتجة، أن التكنولوجيا فى البطارية تسمح بالتحليق لمدة ساعة أو ما يقارب 440 ميلا بحريا بعد شحنها لمدة 30 دقيقة فقط، كما تأمل الشركة بتسليم الطائرات إلى الزبائن بحلول عام 2027.
وتعمل شركات ضخمة مثل "بوينج" و"أيرباص" أيضا، على صناعة طائرات صديقة للبيئة للمستقبل.
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