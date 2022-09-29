بمواصفات تنافس شاومى وسامسونج.. إنفينيكس تطرح «Infinix Zero Ultra»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Infinix Zero Ultra" بمواصفات عالية تجعله ينافس أجهزة شاومى وسامسونج. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.8 بوصة وبدقة 1080 بيكسل، وجودة عرض + FullHD بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا فائقة الدقة حيث تضم 3 عدسات الأولى ذات دقة 200 ميجابيكسل، والثانية بدقة 108 ميجابيكسل والثالثة بدقة 20 ميجابيكسل، كما يدعم الكاميرا الأمامية بدقة 60 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 180 وات. ويُطرح الهاتف بـ 4 ألوان: الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالى، وبسعر يبلغ 350 دولار أى ما يعادل 6800 جنيه مصرى.

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