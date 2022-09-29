بعد إنقاذه من الهلاك.. درس تربوى من قطة لصغيرها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونال الفيديو إعجاب راد السوشيال ميديا، بعد ظهور القطة الأم وهى فى حالة قلق على ابنها، ويبدو أن شابا قرر التدخل لمساعدتها. وظهر فى الفيديو قط موجود على صخرة كبيرة وسط البحر، وهناك شاب يحاول مساعدته لإنقاذه من ذلك المأزق. واستعان الشاب بخشبة طويلة حتى يسير عليها القط ليصل إلى بر الآمان، وبالفعل نجح فى إنقاذه. وبمجرد وصول القط إلى بر الآمان استقبلته والدته بحب واطمأنت عليه ثم قررت معاقبته.

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