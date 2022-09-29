بكاميرا أمامية مزدوجة.. شاومى تطرح «Xiaomi Civi 2»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Xiaomi Civi 2" بتصميم شبابى جذاب، بالإضافة إلى فلاش "LED" أمامى لأجل التقاط صور عالية الجودةخلال الإضاءة المنخفضة. ويأتى الهاتف بشاشة منحنية من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.55 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بيكسل. ويتميز هاتف شاومى الجديد بالكاميرا الأمامية المزدوجة، حيث يحتوى على مستشعرات بدقة 32 ميجابيكسل، ومستشعر رئيسى بزاوية عريضة "AF"، وكاميرا بزاوية عريضة مخصصة للقطات الجماعية. كما تحتوى الكاميرا الأمامية على أربعة مصابيح LED فوق الشاشة، والتى تساعد فى توفير ألوان واقعية فى بيئات مختلفة. ويزد الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، ويأتى المستشعر الأساسى بدقة 50 ميجابيكسل ومستشعر فائق الاتساع بدقة 20 ميجابيكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل. ويُطرح الهاتف بـ 4 ألوان: الأبيض والوردى والأزرق والأسود، وبسعر يبلغ 332 دولارا أى حوالى 6400 جنيه مصرى.

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