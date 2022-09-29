أمريكا.. «إيان» يساعد سمكة قرش على السباحة فى شوارع فلوريدا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الفيديو أثار تفاعلا كبيرا، واستغراب رواد مواقع التواصل، لرؤيتهم القرش يسبح فى المياه بشوارع مدينة فورت مايرز، فى ولاية فلوريدا. وضرب "إيان" غرب فلوريدا، عصر أمس الأربعاء، تصاحبه رياح شديدة ذات سرعة 240 كيلومترا فى الساعة، وأمطار غزيرة، ما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن مليون مسكن فى الولاية.

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