لحماية بيانات المستخدمين.. جوجل تطرح ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت جوجل إلى أن الميزة الجديدة تساعد المستخدمين فى الحفاظ على البيانات الشخصية من الظهور فى نتائج البحث.

وتدعى ميزة جوجل الجديدة "Results About You"، والتى تعمل على توفير طريقة سهلة لإزالة المعلومات الشخصية الحساسة من نتائج البحث.

وتنبه "Results About You" المستخدمين عند ظهور معلومات شخصية جديدة تتعلق بهم فى نتائج البحث، ويتيح الفرصة لهم بإزالته بسرعة، حيث قد تحتوى على بعض التفاصيل مثل العنوان والبريد الإلكترونى ورقم الهاتف.

وتوفر جوجل أيضا خيار "إزالة النتيجة" لأجل الحفاظ على بيانات المستخدمين وذلك يحتاج إلى بضع نقرات فقط.