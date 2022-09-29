مدرسة صينية.. طعام الطلبة إنتاج خاص

جدة - نرمين السيد - وتجعل المدرسة التلاميذ والمعلمين يزرعون ما يأكلونه فى 3 وجبات، من خلال دراسة مادة "المخلوقات" فى الحدائق التى بنوها بأنفسهم.

وتسعى المدرسة من خلال نظامها تعزيز التطوير الشامل للتلاميذ، من خلال الاعتماد على العمل، بالإضافة إلى توفير المكونات التى يحتاجونها لإعداد الثلاث وجبات.

وتحرص المدرسة على ذلك النظام على مدار 15 عاما، منذ إنشائها فى 2008، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الشعب" الصينية.

ويتوفر فى المدرسة أنواع مختلفة من الدواجن والماشية، حيث يزرعون فيها العديد من الفواكه والخضراوات، كما يوجد فصلان للعمل فى الأسبوع وذلك عن طريق مشاركة التلاميذ فى تربية الماشية والعمل الميدانى تحت قيادة المعلمين.

وتعد الحديقة من أهم المناطق للتلاميذ لأجل التعرف على علم النباتات وثقافة الطب الصينى والتنوع البيولوجى.

وتقدم المدرسة مكونات 3 وجبات فى اليوم حتى تطعم ما يزيد عن 1000 معلم وتلميذ، وبالإضافة إلى ذلك يتم بيع اللحوم والخضراوات الفائضة فى السوق والمساهمة بثمنها لدعم التلاميذ الفقراء وبناء المدارس.