قرار عاجل من أمازون بداية من شهر أكتوبر 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة أمازن العالمية أنها سترفع متوسط ​​أجرها المبدئى للعاملين فى الخطوط الأمامية من 18 دولارًا إلى 19 دولارًا فى الساعة، وهو ما يمكن أن يساعدها فى جذب مزيد من الموظفين فى سوق العمل الضيق مع اقتراب موسم العطلات.





شركة أمازون

وقالت أمازون إنه ابتداءً من أكتوبر، سيحصل عمال المستودعات والنقل على ما بين 16 دولارًا و26 دولارًا فى الساعة، اعتمادًا على موقعهم وموقعهم فى الولايات المتحدة، فى نهاية شهر يونيو، ستبقى 15 دولارًا للساعة.

تأتى زيادة الأجور فى أعقاب إعلان صادر عن أمازون بأنها ستقيم حدثًا للتسوق شبيهًا ليوم برايم فى أكتوبر، وهى المرة الأولى التى تحقق فيها زيادة كبيرة فى المبيعات مرتين فى السنة، بعد حدث صفقات برايم داى فى يوليو.

قالت Target و"وول مارت" أيضًا الأسبوع الماضى إنهما سيقدمان صفقات العطلات أو إرجاع الهدايا فى أكتوبر لاستيعاب المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية ومن المتوقع أن يتسوقوا فى وقت مبكر وتوزيع إنفاقهم لموسم العطلات.

كما تقدم الشركة زيادة فى الأجور وسط تنامى حركة النقابات داخل مستودعاتها، مدفوعة بشكاوى العمال بشأن الأجور وظروف العمل.

رفعت أمازون متوسط ​​أجرها بالساعة إلى 18 دولارًا فى الساعة العام الماضى. وقالت إن الزيادة الجديدة ستكلفها مليار دولار العام المقبل.

وبشكل منفصل، قالت شركة أمازون، إن برنامج الوصول إلى الأجور، Anytime Pay، سيتغير أيضًا للسماح للموظفين بالحصول على رواتب أكثر من مرة أو مرتين فى الشهر.