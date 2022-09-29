خلال حدث انطلق اليوم .. أمازون تقدم إصدارات جديدة من مكبرات صوت Echos

جدة - نرمين السيد - وأطلقت أمازون فى الحدث اليوم مجموعة متنوعة من مكبرات Echo، وقدمت أيضًا اثنان من الاختيارات الجديدة فى ألوان مكبر Echo Studio، وتتميز جميع الإصدارات الجديدة من مكبرات Echo بتقنيات جديدة، مع مجموعة من المميزات، كما تبدا الشركة فى تلقى طلبات الحجز المسبق للإصدارات الجديدة بدءًا من اليوم.

ويأتى الإصدار الجديد من مكبر الصوت Echo Dot بتصميم كروى شبيه لإصدار الشركة السابق، بينما تأتى الترقية فى المحتويات الداخلية، حيث يضم المكبر محرك تشغيل بنطاق كامل مع أقوى مكبر قدم فى هذه السلسلة، حيث يدعم مستوى مضاعف من Bass مقارنة بالإصدارات الأخرى.

ويحتوى المكبر مقياس تسارع مدمج مع عناصر تحكم بايماءات جديدة حيث يمكن النقر فوق الجزء العلوى لإيقاف الموسيقى بشكل مؤقت أو تشغيل الموسيقى، وإنهاء المكالمات أيضًا.

ويتميز Echo Dot بتقنية جهاز الراوتر مدمجة، والتى تدعم الجهاز للعمل كوحدة mesh Wi-Fi إضافية فى المنزل لدعم تغطية تصل إلى 1000 قدم مربع، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار باللون الأزرق.