جدة - نرمين السيد - ولحل هذه المشكلة التى قد تواجه البعض إليك الإنفوجراف التالى: ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى كالآتى:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسباب ظهور كارت غير مقبول على شاشة عداد الكهرباء (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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