«تخفيف أحمال».. انقطاع الكهرباء على رئيس جنوب إفريقيا أثناء إلقاء خطاب مهم

جدة - نرمين السيد - وجاء على موقع تايمز لايف الجنوب أفريقى أن خطاب الرئيس سيريل رامافوزا تعرض للانقطاع لفترة وجيزة خلال قمة الحكومة المحلية فى بوكسبورج، والتى ركزت على الحلول العملية للتحديات على مستوى الحكومة المحلية، بسبب تخفيف الأحمال اليوم الأربعاء.
واستغل الرئيس جنوب أفريقى هذا الموقف لتسليط الضوء على الموقف ولمعالجة أزمة الطاقة المستمرة لشركة إيسكوم الجنوب إفريقية الحكومية.
وأعرب رامافوزا عن أسفه لذلك، وقال"يجب أن أقول إننى آسف لذلك، لا يزال هذا تحدينا الأكبر، أعتقد أنه يؤثر عليكم على المستوى المحلى لأنك توزع الكهرباء وعندما يحدث ذلك - أى انقطاع التيار الكهربائى- يخسر عملاؤك أعمالهم"، وتابع "إنه يعطل سبل عيش سكاننا ويفقد الناس ثقتهم بنا".
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