«أبل» تزيل تطبيق VK الشهير من متجرها

جدة - نرمين السيد - وأوضحت "سى إن إن" أن VK، هى أشهر شبكة اجتماعية روسية مع مئات الملايين من التنزيلات، وتمت إزالة تطبيقاتها من متجر تطبيقات "آب ستور" لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، بقرار من شركة "أبل".

وتعطى "أبل" نفسها الحق فى حذف أى تطبيق من متجرها الرسمى "آب ستور".

ومن جانبها، أكدت الشركة الروسية، فى بيان صحفى، أنه تم حظر بعض تطبيقات VK بواسطة "أبل"، وأنها ستستمر فى تطوير ودعم تطبيقات نظام تشغيل iOS لمستخدمى آيفون.