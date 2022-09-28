وصل لموسوعة جينيس.. الروبوت الأمريكى «كاسى» يحطم رقما قياسيا فى سرعة الركض

وبحسب موقع "يو إس توداى"، يتضاءل هذا الرقم القياسى مقارنةً بذلك الذى حققه العدّاء الجامايكى يوسين بولت (الذى يحمل الرقم القياسى العالمى للإنسان عند 9.58 ثانية/متر)، لكن تظل سرعة "كاسى" البالغة 24.73 متر/ثانية مثيرة للإعجاب؛ نظرًا لأنه أول روبوت يستخدم التعلم الآلى للتحكم فى طريقة الركض على التضاريس الخارجية.
ونقل "يو إس توداى"، اليوم الأربعاء، أن الروبوت "كاسى" بدأ الجرى فى وضع الوقوف قبل الدخول فى تشكيل العدو السريع، والذى يُظهر الروبوت وركبتيه مثنيتين مثل النعامة. ويعمل الروبوت بدون كاميرات أو مستشعرات خارجية؛ مما يعنى أنه يفتقر لتقنية الرؤية.
وأضاف الموقع أن كاسى، الذى تم إنشاؤه تحت إشراف أستاذ الروبوتات بجامعة ولاية أوريغون ورئيس قسم التكنولوجيا فى أجيليتى روبوتيكس، جوناثان هيرست، قد قطع سابقًا مسافة 5 كيلومترات كاملة فى حرم الجامعة بشحن بطارية واحدة فى زمن قدره 53 دقيقة.
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