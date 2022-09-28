قالوا إنها «مسكونة».. أصوات غريبة على متن طائرة تثير رعب المسافرين

وأشار كولينز إلى أن الأصوات بدت وكأنها تصدر من شخص ما يعانى من مشكلات فى الجهاز الهضمى أو شيئًا من هذا القبيل.
وتراوحت النظريات فى سبب الأصوات الغريبة بين "هل يقوم شخص ما بقرصنة أنظمة المذياع الخاصة بالخطوط الجوية الأمريكية؟" إلى "طائرة مسكونة، بمن ستتصل؟".
وعلق أحدهم قائلًا: "لقد مررت أنا وزوجتى بهذه التجربة أثناء رحلة طيران للخطوط الجوية الأمريكية فى يوليو.
وسمع ركاب ما لا يقل عن 3 رحلات "أصوات أنين وصراخ" صادر من مذياع الطائرة، بحسب "CNN عربى".
وأصدرت الخطوط الجوية الأمريكية بيانًا تعليقًا على الحادث، أوضحت فيه أن أنظمة جهاز المذياع على متن طائراتنا سلكية ولا يوجد تدخل خارجى.
وأضافت شركة الطيران: "قام فريق الصيانة لدينا بفصح دقيق للطائرة ونظام المذياع، وحدد أن الأصوات كانت ناتجة عن مشكلة ميكانيكية فى مكبر الصوت بالمذياع.
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