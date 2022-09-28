يتمتع بقدرات مخيفة.. تحذيرات بشأن برنامج خبيث على الإنترنت يسرق البيانات

جدة - نرمين السيد - واسم البرنامج هو "Erbium"، ويستخدم فى سرقة المعلومات الخاصة بكلمات المرور ومعلومات بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط ومحافظ العملات المشفرة.

وأوضح تقرير لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص فى الأخبار التقنية إلى أن "Erbium" رغم انتشاره على نطاق صغير فةى الوقت الحاضر، إلا أنه يتمتع بقدرات مخيفة.

ويتخفى البرنامج الذى يتم تبادله تحت ستار الألعاب المقرصنة، والغش فى عناوين المواقع والحسابات الشهيرة.

ويستطيع البرنامج الذى اكتشفته شركة "Cyfirma" للأمن السبيرانى لأول مرة فى أغسطس الماضى، سرقة الباينات المسجلة على متصفحات الإنترنت ممثل بيانات الملء التلقائى لكلمات المرور وعناوين البريد الإلكترونى.

ويستهدف البرنامج مستخدمى العملات المشفرة من خلال سرقة البيانات من محافظهم طالما تم تثبيتها كملحق للمتصفح، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويمكن للبرنامج أيضًا سرقة رموز المصادقة ذات العاملين من مختلف مديرى كلمات المرور، بالإضافة إلى حفظ لشاشات المستخدمين التى قد تحتوى على معلومات على درجو عالية من السرية.

وتكمن أفضل طريقة للوقاية من هذا البرنامج هى الامتناع عن تنزيل أى ملفات غير قانونية مثل الألعاب التى تم اختراقها وبرامج الروبوت للألعاب.

وينصح الخبراء بضرورة تحديث برنامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة باستمرار، وإجراء فحص لأى ملف تقوم بتنزيله.

وإذا كنت ممن يمتلكون عملات مشفرة، فمن الجيد التفكير بتحويلها لمحفظة غير متصلة بالإنترنت بدلًا من تلك التى تكون على سطح المكتب.