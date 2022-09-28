سعره رخيص ومواصفاته عالية.. تكنو تطرح هاتف «Pop 6 Pro»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Tecno Pop 6 Pro" بشاشة من نوع IPS LCD، وبقياس يبلغ 6.6 بوصة، وبجودة عرض HD +، وبدقة 720 × 1600 بيكسل. ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، وبطارية عملاقة قوتها تبلغ 5000 مللى أمبير. ويُطرح الهاتف "Pop 6 Pro" بلونين وهما الأزرق والأسود، بسعر 98 دولارا أى حوالى 1900 جنيه مصرى.

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