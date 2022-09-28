هندى يملك 450 آلة كاتبة بلغات مختلفة

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جدة - نرمين السيد - وتتميز الآلات الكتابة التى يملكها الهندى بأنها تجمع بين الماضى والحاضر، فمنها ما يعود إلى عام 1890، وغيرها حديث 2020، بالإضافة إلى كونها تضم لغات مختلفة.
وأشار شارما إلى أن مصدر إلهامه لجمع الآلات الكتابة يرجع إلى والده الذى عمل مع أحد المحامين مستخدما آلة كاتبة.
وكشفت التقارير عن امتلاك الهندى لحوالى 450 آلة كاتبة، مشيرا إلى أنه افتتح متحف منذ 10 سنوات وكان يضم 5 آلات كاتبة ولكن تزايدت الأعداد، حيث يتوفر آلات من أمريكا وانجلترا، وألمانيا، وفرنسا، وايطاليا واليابان والصين.
وأشار إلى أنه بدأ تجميع تلك الآلات بعد اختفائها من البلاد، وقال: "هل تعلم أن الآلة الكاتبة التى دائما ما تراها فى الأفلام هى من الاختراعات المهمة جدا والتى لولاها لما كانت لوحات مفاتيح الكمبيوتر التى تستخدمها حاليا قد تم إنتاجها؟".
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