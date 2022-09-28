واتساب يطرح ميزة جديدة تتعلق بالدردشة الجماعية

جدة - نرمين السيد - وتسمى ميزة واتساب الجديدة "روابط المكالمات"، والتى تسمح للمستخدمين بالانضمام إلى دردشة جماعية جارية بسهولة وذلك بمجرد نقرة زر.
وتسهل تلك الميزة من إنشاء روابط URL مخصصة لمحادثات الفيديو أو مكالمات الصوت الجماعية عبر التطبيق، ومشاركتها بسهولة على الأنظمة الأخرى، ويجعل ذلك دخول الآخرين بسهولة للمكالمات الجارية، وفقا لموقع "socialmediatoday".
ويوفر واتساب الميزة للمستخدمين خلال الأسبوع الجارى، ويظهر للمستخدمين ضمن علامة التبويب "المكالمات" لذا يتيح إنشاء رابط قابل للمشاركة لدخول الكثير من الأفراد للدردشة.
ويستهدف التطبيق من ميزته الجديدة مساعدة المستخدمين فى تعزيز الاتصال المجتمعى وتسهيل المشاركة.
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