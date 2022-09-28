بالإبر والسكاكين.. طقوس غريبة بـ «مهرجان النباتيين» فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - مهرجان النباتيين

ويتم الاحتفال بمهرجان النباتيين فى جزيرة سياحية بجنوب تايلاند، والذى يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر.

وبدأ الاحتفال به بعد إصابة فرقة صينية أثناء تقديم أحد عروضها بالتسمم بسبب تناول اللحوم.

عادات مهرجان النباتيين

ومع انطلاق مهرجان النباتيين فى تايلاند، تبدأ شوارع فوكيت تفوح بروائح المطهرات والبخور، كما تنتشر أصوات الطبول والأجراس لبدء الاحتفال.

ويلجأ الأفراد خلال ذلك المهرجان بثقب خدودهم وشفاهم بالسكاكين والإبر وغيرها من الدوات الحادة.

كما يجب على هؤلاء الذين يقدمون نذورهم بثقب أجسادهم، اعتقادا بأن ذلك يعبر عن امتنانهم للآلهة والتخلص من الحظ السيىء، ويبدأون فى تناول الأطعمة النباتية.

السكاكين والأدوات الحادة

وتحرص الممرضات خلال الحفل بمراقبة الأدوات التى اختارها المشاركون للاحتفال، والتى قد تكون أسياخا أو سيوفا طويلة وحتى مجسمات قوارب.

ويظهر المشاركن فى حالة عدم وعى كامل قبل جرح أنفسهم، لأجل تخفيف الآلام عند استخدام تلك الأدوات العادة.

مرور موكب

وخلال الاحتفال بالمهرجان تُطلق المفرقعات النارية عند مرور الموكب الذى يحتوى على مئات المشاركين، وإذاعة الموسيقى التقليدية عبر مكبرات الصوت بشوارع المدينة.

ويذكر أن المهرجان توقف لسنوات عدة، ولكنه عاد خلال العام الجارى لذا شهد إقبالا كبير من السكان.

ويعتقد سكان تايلاند أن تلك الاحتفالية "مهرجان النباتيين" من الممكن أن يكون من الأحداث المهمة التى تجذب السياح للمنطقة.