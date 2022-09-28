5 خطوات مهمة تزيد من نسبة الذكاء للطفل

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير جاء بصحيفة "تايمز أوف إنديا" عن خطوات تساعد فى تعزيز ذكاء الطفل وخصوصا فى السنوات التكوينية، منها:

-ممارسة الرياضة:

كشفت نتائج بعض الدراسات عن دور الرياضة فى تعزيز نشاط الدماغ الذى يساهم فى إفراز الإندروفين بالجسم المسؤول عن تعزيز وظائف المخ وإمكانيته.

-حسابات رياضية عشوائية:

يفضل طلب أحد الوالدين من الطفل حل المسائل الحسابية البسيطة بشكل عشوائى على مدار اليوم، لدور ذلك فى تحسين وظائف الدماغ.

-العزف على آلة موسيقية:

يتوفر بالآلات الموسيقية الكثير من العمليات الحسابية، فمبجرد تعلميه العزف يتمكن من معرفة الفروق الدقيقة ومهارات التفكير المكانى.

-حل الألغاز:

يساعد قضاء الطفل مدة 10 دقائق يوميا خلال حل الألغاز، فى تعزيز صحة الدماغ.

-تدريبات التنفس:

تعد تدريبات التنفس من الأمور المهمة للأطفال، لأن ذلك يساعد فى تعزيز قوة التركيز وتطور الدماغ وخصوصا عند ممارستها فى الصباح الباكر.