مركبة فضائية تكتشف سطح جاف على المريخ

جدة - نرمين السيد - كشف مسح باستخدام رادار مخترق لليابسة أجرى على البنية تحت سطح المريخ فى منطقة هامشية جنوبى حوض "يوتوبيا"، ونفذته مركبة التجوال الصينية لاستكشاف المريخ "تشو رونج" ضمن مسبار المريخ الصينى "تيانون-1"، عن بنية سطح جافة ومتعددة الطبقات بحوض "يونوبيا" على الكوكب الأحمر (المريخ).





ووفقا لدراسة نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" اليوم الأربعاء، عن مجموعة من الباحثين من "الأكاديمية الصينية للعلوم"، فإن الحوض الذى هبطت عليه "تشو رونج" يعتقد أنه كان محيطا قديما، لكن لم يتم الكشف عن أى نتائج عبر رصد على أرض الواقع منذ النتائج التى كشفتها مهمة "فايكينغ-2" لوكالة "ناسا" قبل 45 عاما.

وأوضحت الدراسة أنه تم القيام ببناء ملف مفصل عالى الدقة للصور تحت سطح المريخ، باستخدام بيانات جمعتها "تشو رونج" إبان عملية اجتيازها مسافة بلغت 1171 مترا تقريبا خلال 113 يوما مريخيا، أجرت خلالها مسحا ضوئيًا يصل إلى حوالى 80 مترا تحت سطح المريخ، ولم يجد الباحثون أى دليل مباشر على وجود ماء سائل ضمن نطاق عمق الكشف عبر الرادار.

ووفقا للدراسة، أشارت محاكاة حرارية إلى أن التربة المريخية التى يبلغ عمقها 100 متر لا يمكن أن تحتوى بشكل مستقر على ماء سائل، ولا محاليل ملحية للكبريتات أو الكربونات، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد وجود الجليد المالح.

وأظهرت الدراسة أن بنية السطح الضحل فى مكان هبوط "تشو رونج" متعددة الطبقات، ويتم تفسير طبقتها الأولى، التى لا يزيد سمكها عن 10 أمتار على أنها ثرى المريخ، وتبين أن الطبقة الثانية التى يمتد عمقها من 10 إلى 30 مترا وتحتوى على كتل صخرية، يفترض أنها تشكلت خلال الأعوام الـ 1.6 مليار الماضية، ويزداد حجمها مع زيادة العمق.

كما تتكون الطبقة الثالثة التى تقع فى نطاق عمق يتراوح من 30 إلى 80 مترا، من كتل صخرية أكبر، ما يشير إلى وقوع حدث جيولوجى أقدم وربما أكثر جوهرية منذ 3.5 إلى 3.2 مليار عام.

يذكر أن الدراسة تقدم أدلة هامة لتعميق فهم التطور الجيولوجى والتغيرات البيئية والمناخية على المريخ.