بـ 150 ألف جنيه إسترلينى.. سعر رواية «هارى بوتر وحجر الفليسوف» بالمزاد

جدة - نرمين السيد - ويعتبر طرح الطبعة الأولى من رواية "هارى بوتر وحجر الفليسوف" واحدة من أهم الأحداث فى عالم الفن. ومن المتوقع بيع الرواية بسعر 150 ألف جنيه إسترلينى أى حوالى 161775 دولارا، وذلك وفقا لوكالة "بى إيه ميديا" البريطانية. ويتم بيع الرواية فى المزاد بجانب عصا تخص بطل أفلام "هارى بوتر" الذى يدعى دانيال رادكليف، حيث يقدر قمنها حوالى 30 ألف جنيه إسترلينى. ويٌنظم المزاد من قبل شركة "بروب ستور" لتذكارات السينما والتليفزيون ، والذى يتصمن الكثير من الكنوز الخاصة بالأفلام السينمائية.

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