سيارة مرسيدس تحول جرار زراعى إلى نصفين! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الحادثة تتمثل فى حادث تصادم مروع بين سيارة مرسيديس - بنز، مع جرار زراعى على الطريق الالتفافى "يوتيرن" تشاندراجيرى بالقرب من ولاية أندرا براديش فى دولة الهند.

الغريب فى الأمر أن الجرار الزراعى معروف فى العالم بقوته الشديد حيث يصعب على أى سيارة لا سيما المرسيدس أو الملاكى تحطيمه مهما كانت قوتها، إلا أن سيارة من طراز مرسيدس - بنز، استطاعت شطر الجرار إلى نصفين، وليس تحطيمه فقط!

وقال شهود عيان إن الجرار كان قادما من الاتجاه المعاكس، فاصطدم بـ سيارة مرسيدس - بنز على أحد طرق الهند، ولحسن الحظ نجا سائق الجرار، وخرج مصابا بجروح طفيفة، بينما كان ركاب السيارة فى أمان، حيث تضررت فقط من الأمام.

واندهش رواد السوشيال ميديا من هذا الحادث مستغربين من وقوع التضرر الأكبر على الجرار بينما السيارة لم يحدث به أى ضرر يذكر سوى الفتات.