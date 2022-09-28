توقعات الأبراج الأربعاء 28 سبتمبر 2022.. مفاجآت فى العمل ونصائح فى العلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

حافظ على ما حققته من مكاسب وواصل السير، وعبر لشريك حياتك عن مشاعرك وخصص وقتًا له.

الثور

كن مرنًا فى العمل وتعامل بهدوء وسيطر على أعصابك، واحرص على إنهاء المشكلات فى العلاقة العاطفية.

الجوزاء

واستمر فى التطور لتحقق ذاتك، وانسى الماضى فكر فى حياتك العاطفية الجديدة.

السرطان

تخلص من الروتين فى العمل وابحث عن أفكار جديدة، واعطى جزءًا من وقتك لأفراد أسرتك وكن داعمًا لهم.

الأسد

واصل السعى لتحقق أهدافك، واحرص على حضور المناسبات العائلية وحافظ على علاقتك الطيبة بأقاربك.

العذراء

ادرس قراراتك جيدًا قبل اتخاذها حتى لا تندم، وتعامل برفق وعقلانية مع المقربين منك.

العقرب

قلل نفقاتك وادخر فى بعض أموالك وحاول تحسين دخلك، وكن قريبًا من شريك حياتك وأسرتك.

الميزان

تعاون مع زملائك فى العمل وشاركهم فى حل المشكلات، وحافظ على علاقة قوية مع شريك حياتك.

الجدى

تعلم مهارت جديدة لتفيدك فى عملك، واعطى ثقتك لمن يستحقها وفكر جيدًا عند التعامل مع الأشخاص المقربين.

القوس

اهدأ وحاول التخلص من الضغوطات التى تتعرض لها لتستطيع مواصلة العمل، وعامل شريك حياتك بطريقة لطيفة وكن سندًا له.

الحوت

اعمل ولكن لا تهمل صحتك أو حالتك النفسية، واحتوى أفراد أسرتك وتحدث معهم وحكّم عقلك.

الدلو

لا تتوقف أو تيأس وواصل العمل حتى تحقق ما تريد، وتفهم وجهة نظر الآخرين ودوافعهم قبل إصدار الحكم عليهم.