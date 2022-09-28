بهذه المواصفات.. iQOO تستعد لإطلاق هاتف Neo 7 قريبًا

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الجديد يأتى بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وهى ترقية لقدرة الشحن المقدمة لهاتف Neo 6 الذى يدعم 80W كما يأتى ببطارية قدرة 4700 mAh. يذكر أن هاتف تم طرحه Neo 6 فى الأسواق الصينية برقاقة Snapdragon 870، وفى الأسواق العالمية انطلق برقاقة 8 Gen 1، وينطلق Neo 7 برقاقة Dimensity 9000 Plus التى تم تقديمها مؤخرًا فى هاتف ROG Phone 6D. وأوضحت التقارير أن هاتف iQOO Neo 7 ينطلق بشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz وجودة عرض FHD+، وتعتيم PWM.

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