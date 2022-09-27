حُرقت جثته وحملت زوجته الرماد.. جنازة رئيس وزراء اليابان السابق (صور)

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جدة - نرمين السيد - وسارت خلال الجنازة أرملة الراحل آكى آبى مرتديه كيمونو أسود اللون نحو قاعة بودوكان، وهى تحمل جرة احتوت رماد زوجها، وقد وضعت فى صندوق خشبى تم لفه بقماش أرجوانى بخطوط ذهبية، بحسب "euronews Arabic".
وحضرت مراسم الجنازة نائبة الرئيس الأمريكى كاملا هاريس وعشرات الشخصيات الأجنبية إلى جانب 4300 شخص آخر، وكانت جثة آبى تم حرقها فى شهر يوليو فى معبد طوكيو، بعد أيام من اغتياله وهو يلقى خطابًا فى إطار حملته فى مدينة نار غربى البلاد.
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