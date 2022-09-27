الشهر المقبل.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الأجهزة

جدة - نرمين السيد - وتعمل ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك، بشكل روتينى على إلغاء التحديثات للإصدارات القديمة فى iOS، وأندرويد فى كل مرة تأتى فيها تحديثات جديدة.

وحتى يتم تحديث تطبيق واتساب يجب أن يكون أندرويد 4.1 على الأقل لتحديث التطبيق، وسيحدث هذا التغير بعد 24 أكتوبر المقبل، ويمكن لمعظم الهواتف الذكية الأحدث فقط تحديث نظام العمل الخاص بهم لمتابعة استخدام واتساب.

وليعمل التطبيق على جهازك الآيفون فإنك ستحتاج إلى iOS 12 على الأقل لمتابعة استخدام واتساب، ومن الأجهزة التى سيتوقف عليها التطبيق آيفون 5 وآيفون 5C.

ويطور تطبيق واتساب فى الوقت الحالى ميزة جديدة ستمكن المستخدمين من تحرير رسائلهم النصية المرسلة، وليس من الواضح ما إذا كان هناك حد زمنى محدد لتحرير الرسائل النصية المرسلة، بحسب "العربية".

ويستطلع واتساب العملاء عن الإصدارات التى يجب وقف تحديثاتها، لذا تقوم كل عام مثل شركات النكنولوجيا الأخرى، بالنظر فى الأجهزة والبرامج الأقدم والتى لا يزال عدد الأشخاص الذين يستخدمونها أقل.

ويسقط تطبيق المراسلات الفورية الدعم لأنظمة الهواتف الذكية القديمة، من أجل الحفاظ على أمان التطبيقات، والذى يتطلب عملًا مستمرًا وتحديثات من المطورين.